Пезешкиан заявил, что удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атаки Израиля на Ливан вызывают у Тегерана серьезные опасения относительно соблюдения возможного мирного соглашения с Соединенными Штатами. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Повторная агрессия сионистского режима является вопиющим нарушением первоначальной договоренности о прекращении огня. Это является опасным признаком ловушки и несоблюдения возможных договоренностей. Продолжение этих действий сделает переговоры бессмысленными. Наши руки останутся на спусковом крючке», — говорится в сообщении.

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран готов к ответным действиям и никогда не бросит «своих ливанских братьев и сестер» на произвол судьбы.

Накануне американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль может остановить свои атаки на Ливан в обмен на соглашение с Ираном. При этом он подчеркнул, что ни Соединенные Штаты, ни Израиль не рассматривают Ливан как часть условий для прекращения огня с Исламской Республикой. Вэнс охарактеризовал текущее положение как «объяснимое недопонимание».

