В ОАЭ оценили ситуацию в Ормузском проливе

Ормузский пролив остается фактически закрытым для провоза нефти. Об этом в LinkedIn написал глава национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер.

«Ормузский пролив должен быть открыт — полностью, без условий и ограничений», — написал он.

Глава ADNOC рассказал, что около 230 танкеров компании уже загружены нефтью и готовы к отплытию.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что возобновление судоходства в Ормузском проливе жизненно важно для страны и всего Евросоюза.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.