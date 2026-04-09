В российском приграничье заметили крайне опасный дрон ВСУ

«Молот Ведьм»: ВСУ запустили в российский тыл бесшумный БПЛА «Марсианин-2»
Ghost_Malleus_Maleficarum/Telegram

В российском приграничье заметили появление нового крайне опасного беспилотника ВСУ, известного под названиями «Марсианин-2» и Hornet. Об этом сообщил связанный с проектом «Приzрак Новороссии» Telegram-канал «Молот Vедьм», публикуя фото дрона.

«Это крайне опасный БПЛА: его плохо слышно, не видят детекторы, он летает глубоко в наши тылы и устойчив к РЭБ», — говорится в посте.

По информации работающих с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотниками специалистов, «Марсианин-2» представляет опасность для российских тылов: дрон может использоваться как днем, так и в сумерках, к тому же его почти не слышно вплоть до самого подлета.

До этого сообщалось, что российский боевой лазер LazerBuzz проекта «Посох во время эксперимента успешно сбил беспилотник самолетного типа на расстоянии 1,5 км. В компании-разработчике добавили, что продолжают работу по совершенствованию лазерной системы.

Ранее эксперт назвал преимущества лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

 
