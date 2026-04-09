В Амурской области сын забил парализованную мать

В Амурской области будут судить мужчину, жестоко избившего парализованную мать
Прокуратура Амурской области

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Свободного, обвиняемого в жестоком избиении матери. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, пьяный 52-летний сын поссорился с пожилой матерью. Во время конфликта он несколько раз удирал парализованную женщину, затем сбросил ее с кровати и продолжил избивать. Он нанес пенсионерке не мнее 45 ударов, женщина не выжила.

Осознав содеянное, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Ему грозит до 20 лет колонии или пожизненное заключение.

До этого в Подмосковье мужчина три дня избивал 83-летнюю мать. Он нанес е не менее 16 ударов кулаками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Женщина получила тупую травму груди и живота и потеряла много крови, спасти ее не удалось.

Ранее россиянин избил жену табуретом и проломил ей череп.

 
