Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы»

Заслуженный артист России Виктор Яковлев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, в котором он служил.

В театре сообщили, что в последний год Яковлев боролся с тяжелой болезнью и, увы, не смог победить ее. Чем именно болел артист, не уточняется.

«Не стало настоящего артиста, размышляющего, думающего, ищущего, человека большого таланта и большого сердца», — говорится в сообщении.

Виктор Яковлев родился в 1951 году в Уфе. В 1975 году он окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского. С 1979 года служил в Псковском академической театре драмы, был ведущим актером. Он сыграл на псковской сцене множество ролей, на которых выросло не одно поколение. Профессиональная деятельность артиста не ограничивалась работой в театре. Он также снялся в 23 фильмах и сериалах, в их числе «Улицы разбитых фонарей», «Закон тайги», «Морские дьяволы. Особое задание», «Казачок», «Дом у большой реки», «Берлинская жара» и другие.

Актер дважды номинировался на национальную театральную премию «Золотая маска». В 2006 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

