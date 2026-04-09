Москалькова провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Лубинцом

В четверг, 9 апреля, у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоялся телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила РИА Новости

Москалькова выразила надежду на скорую личную встречу с украинским коллегой до наступления Пасхи для обсуждения вопросов гуманитарного характера.

«Сегодня состоялся у меня контакт с Лубинцом, мы с ним достаточно долго разговаривали по телефону. Надеемся с ним встретиться до Пасхи с тем, чтобы обсудить гуманитарные вопросы воссоединения семей», — заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что в настоящее время существует острая необходимость в воссоединении 12 российских и украинских семей, однако эта задача осложняется закрытыми границами.

По словам Москальковой, в рамках будущей встречи планируется обсудить возможность передачи пасхальных куличей российским и украинским военнопленным, организацию встреч с духовными лицами, а также вопросы поиска пропавших без вести, которые, по ее словам, «всегда остаются актуальными».

Ранее Москалькова рассказала о спасенных в Сумской области украинцах, которые не могут вернуться домой.

 
