«Калашников» испытал новое средство для борьбы с дронами

«Калашников» успешно испытал многопульные автоматные патроны против дронов
В концерне «Калашников» рассказали ТАСС об испытаниях многопульных автоматных патронов для борьбы с беспилотниками в зоне спецоперации.

«Концерн «Калашников» успешно провел испытания 5,45 мм многопульных патронов собственной разработки на предмет эффективности их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели — беспилотному летательному аппарату (БЛА) типа FPV-дрон», — рассказали в компании.

Уточняется, что стрельба выполнялась из автомата АК-12 одиночными выстрелами и очередями как по БЛА, зависающему на месте, так и по дрону с заданными параметрами скорости и высоты, условно атакующему стрелка.

Как отметили в концерне, при попадании сегментов пуль в беспилотники у последних оказывались поражены двигатели, аккумуляторные батареи, электронные платы и силовые элементы конструкции. Это приводило к аварийному падению аппаратов.

В феврале пресс-служба «Калашникова» сообщила о создании первого в России беспилотного комплекса с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета более 100 км. Его разработали в рекордные сроки.

Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в зоне СВО испытали новейший боеприпас.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
