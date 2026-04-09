Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор

Главы министерств иностранных дел Ирана и России Аббас Арагчи и Сергей Лавров по телефону обсудили события на Ближнем Востоке и в мире. Об этом заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве, передает «Интерфакс».

«Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили развитие событий как в регионе, так и в мире», — отметили в иранском ведомстве.

Накануне Арагчи назвал невозможным перемирие с США, пока идут удары Израиля. Он указал, что Соединенные Штаты должны сделать выбор между прекращением огня на Ближнем Востоке и продолжением конфликта через Израиль.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент РФ Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.