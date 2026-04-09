Подполковник ФСБ под пытками заставлял мужчину сознаться в связях с террористами

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего подполковника ФСБ России Алексея Кудрявцева за пытки мужчины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», офицер служил в службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Во время оперативно-разыскных мероприятий он вступил в сговор с группой лиц, чтобы незаконно «проверить» одного гражданина на связь с террористами.

Суд установил, что силовик действовал из личной заинтересованности и явно вышел за пределы своих законных полномочий. Вместе с сообщниками Кудрявцев проник в дом потерпевшего, провел там ложные оперативные мероприятия, избил и пытал мужчину, добиваясь доступа к его мобильным телефонам.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме. Силовика признали виновным в совершении преступления по статье о превышении должностных полномочий, совершенном с применением пыток, оружия и спецсредств. Его приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и запретили пять лет занимать должности на госслужбе после отбытия наказания. Кроме того, Кудрявцева лишили звания и госнаград.

Ранее экс-полицейские из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор за пытки.

 
