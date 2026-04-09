Женщина облила мужа муравьиной кислотой, чтобы получить страховку

В Германии женщина не хотела делить с мужем имущество и ослепила его кислотой
Жительница Германии пыталась расправиться с мужем ради получения страховки. Об этом пишет Bild.

В Брауншвейге начался суд над 32-летней Вивьен Ф., обвиняемой в нападении на мужа с применением муравьиной кислоты. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. По версии обвинения, незадолго до случившегося 32-летний Фредерик Ф., медбрат и отец двоих детей, сообщил жене, что хочет развода. Тогда, как утверждают прокуроры, женщина решила расправиться с ним, чтобы избежать раздела имущества и получить €400 тыс. по страховке. Она заманила мужа под выдуманным предлогом в подвал, где облила ему голову и лицо концентрированной муравьиной кислотой (75%), а затем помешала смыть ее.

В результате жертва получила ожоги 4-й степени, которые привели к разрушению сетчатки и слепоте, как отметил фельдшер скорой. Кроме того, из-за коллапса легкого мужчина был введен в медикаментозную кому на несколько дней. Вивьен Ф. отрицает умысел, называя случившееся несчастным случаем. По ее словам, муж пришел в подвал, чтобы почистить старые автомобильные сиденья муравьиной кислотой, но между ними вспыхнула ссора, и ей пришлось «отбиваться». Сейчас подозреваемая находится под стражей с момента ареста. В ближайшее время суд заслушает показания жертвы.

Ранее женщина вместо развода предложила любовнице мужа взять его в аренду за $920 в месяц.

 
