Москалькова раскрыла, сколько курян находятся в Сумской области

Семь жителей Курской области, которых вывезли ВСУ в ходе оккупации региона, остаются в Сумской области Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос ТАСС.

«На территории Сумской области Украины находятся семь курских жителей, трое в пункте временного размещения, четверо — у своих знакомых. Они вынуждены там находиться», — сказала омбудсмен.

Москалькова выразила надежду на то, что Украина выполнит договоренности по обмену военнослужащими и по возвращению российских мирных жителей с территории Сумской области.

«Хочется надеяться, что наши договоренности будут исполнены», — указала она.

6 апреля Москалькова заявила, что шесть российских и шесть украинских семей могут воссоединиться с родными и близкими в России и на Украине в ближайшее время. Таким образом, по ее словам, могут воссоединиться 12 семей. Процедура должна состояться в первой половине года.

