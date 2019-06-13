Замглавы СБУ рассказал про жену-россиянку
Первый замлавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что его жена — гражданка России, передает РИА «Новости».
Он отметил, что спецпроверка не обнаружила ограничений при назначении на должность замглавы ведомства и «не нашла препятствий» для допуска к гостайне.
По словам Баканова, его супруга находится в процессе получения гражданства Украины.
ОН отметил, что супруга жила в Кривом Роге, но поступила в вуз в России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.