Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время не может дать оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом сообщает телеканал «МИР».
«Потому что пока деятельности никакой нет», — сказал Путин.
По его словам, Зеленскому потребуется немало времени для того, чтобы понять какие задачи стоят перед ним.
Он также выразил надежду на то, что адаптация Зеленского в статусе президента пройдет быстро.
Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной.