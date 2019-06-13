Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время не может дать оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом сообщает телеканал «МИР».

«Потому что пока деятельности никакой нет», — сказал Путин.

По его словам, Зеленскому потребуется немало времени для того, чтобы понять какие задачи стоят перед ним.

Он также выразил надежду на то, что адаптация Зеленского в статусе президента пройдет быстро.

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной.