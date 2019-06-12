Премьер Японии приедет в Иран впервые за 40 лет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Иран, где встретится с президентом Хасаном Роухани в рамках своего официального визита. Об этом сообщает ТАСС.

Также назначена встреча Абэ и руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Последний раз премьер-министр Японии посещал Иран в 1978 году.

По данным генерального секретаря кабинета министров Японии Есихидэ Суга, визит приурочен к 90-летию установления дипломатических отношений между Токио и Тегераном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал цель своей поездки в Иран.