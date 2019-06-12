Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, резолюция позволяет конгрессменам заставить Барра дать показания.
Как отмечается, в случае игнорирования повестки, законодатели смогут выдвинуть обвинения против генпрокурора США.
При этом инициативу поддержали 229 конгрессменов.
Ранее сообщалось, что Барр отчитал критиков президента США Дональда Трампа.