Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, резолюция позволяет конгрессменам заставить Барра дать показания.

Как отмечается, в случае игнорирования повестки, законодатели смогут выдвинуть обвинения против генпрокурора США.

При этом инициативу поддержали 229 конгрессменов.

Ранее сообщалось, что Барр отчитал критиков президента США Дональда Трампа.