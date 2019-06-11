Bloomberg: Россия и Китай стремятся контролировать Евразию и Африку

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В комедии 1980-х годов «Охотники за привидениями» действовало правило, что губительные для привидений лучи не должны перекрещиваться. Как сообщает Bloomberg, в настоящее время на фоне сближения России и КНР об этом стоит вспомнить США и их союзникам: Москва и Пекин представляют опасность сами по себе, но, если объединятся — станут глобальной угрозой.

Сближение России и Китая может стать важнейшей геополитической тенденцией XXI в. Прошлой осенью страны провели самые масштабные со времен холодной войны военные учения «Восток-2018». На прошлой неделе лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели несколько дней в России, заявляя, что они «лучшие друзья».

Сближение российской и китайской сторон имеет определенную логику, так как у стран общая граница, их объединяет антипатия к Западу и враждебное отношение в США. При этом Москве стоит помнить об осторожности, так как КНР жадно смотрит в сторону бескрайней, слабозаселенной и богатой природными ресурсами Сибири. Если стороны заключат альянс, со временем его возглавит Китай, а не Москва. Однако в настоящее время укрепление связей с Пекином гарантирует Москве новые рынки и политическую поддержку.

Более ста лет назад британский географ и геополитический аналитик Хэлфорд Маккиндер изложил Королевскому географическому обществу теорию «срединной земли». Она предполагает, что нация или нации, которые смогут контролировать «мировой остров» (Евразию и Африку), в конечном итоге возьмут под контроль весь мир. Примерно в то же время офицер ВМС США и стратег Альфред Тайер Мэхэн выдвинул гипотезу о том, что США, Соединенное Королевство, Австралия и их союзники смогут противостоять этой державе. Ни одна из теорий не дает полного объяснения происходящего в мире в настоящее время, но они станут геополитическим лейтмотивом XXI в. В нынешних обстоятельствах это означает, что Соединенным Штатам нужно обратить внимание на российско-китайское сотрудничество.