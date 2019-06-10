Токаев победил на выборах президента Казахстана

Болат Шайхинов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют предварительные данные ЦИК. Об этом сообщает РИА «Новости».

Токаев набирает 70,76% голосов.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня.