В НАТО не выбрали сторону в политическом кризисе Молдавии

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеск заявила, что альянс обеспокоен политическим кризисом в Молдавии, передает РИА «Новости».

«Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права», — написала Лунгеску.

По ее словам, «демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща для преодоления этого кризиса».

Ранее Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.