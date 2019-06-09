В НАТО не выбрали сторону в политическом кризисе Молдавии
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеск заявила, что альянс обеспокоен политическим кризисом в Молдавии, передает РИА «Новости».
«Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права», — написала Лунгеску.
По ее словам, «демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща для преодоления этого кризиса».
Ранее Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.