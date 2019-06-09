КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона

В Молдавии Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на сайт КС.

Суд решил назначить Павла Филипа, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Молдавию признали «захваченным государством».

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.

Додон же призвал граждан не превращаться в «пушечное мясо».