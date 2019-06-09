Президент Мексики заявил, что не протягивает Трампу кулак
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем твиттере рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Разговор между двумя лидерами состоялся после достижения соглашений о неприменении пошлин.
Обрадор отметил, что показывает президенту США не кулак, а протягивает искренне открытую руку.
«Мы снова подтвердили нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству во благо наших народов», – написал Обрадор.
Ранее президент Мексики обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам.