Президент Мексики заявил, что не протягивает Трампу кулак

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем твиттере рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Разговор между двумя лидерами состоялся после достижения соглашений о неприменении пошлин.

Обрадор отметил, что показывает президенту США не кулак, а протягивает искренне открытую руку.

«Мы снова подтвердили нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству во благо наших народов», – написал Обрадор.

Ранее президент Мексики обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам.