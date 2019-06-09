Умер брат Хиллари Клинтон

Бывшая глава Госдепа США Хилари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Клинтона. Об этом она написала в своем твиттере.

Брату Хиллари Клинтон было 65 лет. Экс-госсекретарь США не уточнила причину смерти брата.

«Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы», — написала Клинтон.

Она добавила, что семья будет очень по нему скучать.

Ранее СМИ назвали единственный шаг Трампа, который одобрила Клинтон.