Девочка смогла отбиться от незнакомца, но была изнасилована его другом в тот же вечер

В Британии отбившаяся от насильника девочка была изнасилована тем же вечером
В Великобритании 12-летнюю девочку изнасиловали через несколько часов после того, как она отбилась от другого мужчины. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в Нанитоне, графство Уорикшир, 22 июля прошлого года. 23-летний Ахмад Мулахил надругался над девочкой и снял это на видео. Он предстал перед Королевским судом Уорика вместе с 24-летним Мохаммадом Кабиром, обвиняемым в попытке похищения этого же ребенка. Он тоже напал на жертву с намерением совершить сексуальное насилие.

Также известно, что Мохаммад и Ахмад были друзьями. Тем же вечером последний встретил пострадавшую на улице, заговорил с ней и завел в уединенный тупик, где изнасиловал. Ему предъявлены обвинения в похищении ребенка, вагинальном и анальном изнасиловании, сексуальном насилии и изготовлении непристойных изображений ребенка. Мужчина якобы думал, что девушке уже достигла возраста согласия.

«Он неоднократно настаивал на том, что девочка последовала за ним добровольно, отрицая, что когда-либо принуждал, угрожал, обманывал или удерживал ее. Он сказал, что не спрашивал ее возраста, утверждая, что его друг сказал ему, что ей 19, и что, по его мнению, она выглядит на двадцать с небольшим. Он настаивал на том, что никогда не похищал её и что она пришла с ним по собственному желанию», — сказал прокурор Дэниел Оскрофт о младшем обвиняемом.

Как сообщается, оба фигуранта плохо понимают английский язык и не имеют постоянного места жительства. Суд над ними продолжается.

Ранее подростки забросали мужчину камнями, заподозрив его в педофилии.
 
