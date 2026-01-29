Размер шрифта
Стало известно, почему в Британии разразилась эпидемия чесотки

The Conversation: в Великобритании произошел резкий рост заболеваемости чесоткой
imago stock&people/Global Look Press

В Великобритании зафиксирован резкий рост случаев чесотки, и одной из ключевых причин стали перебои с поставками лекарств и задержки лечения. Об этом изданию The Conversation рассказал доктор Джо Миддлтон, старший научный сотрудник Университета Сассекса и член Королевского географического общества и Британской академии.

По его словам, в 2023-2024 годах оптовые поставщики фармацевтической продукции столкнулись с трудностями при импорте кремов от чесотки, прежде всего на основе перметрина. Из-за проблем в цепочках поставок многие пациенты не могли своевременно начать лечение, что способствовало дальнейшему распространению инфекции. В результате только за один год в учреждениях Англии и Уэльса, включая дома престарелых и школы, было зафиксировано 241 вспышка чесотки.

В общей популяции масштабы проблемы оценить сложнее, поскольку чесотка не подлежит обязательной регистрации, а многие люди лечатся самостоятельно с помощью безрецептурных средств. Тем не менее врачи общей практики и клиники сексуального здоровья отмечают заметный рост обращений за последние несколько лет.

Дополнительным фактором риска ученый называет сообщения о формировании устойчивости чесоточных клещей к перметрину в ряде других стран. Однако, как подчеркивает Миддлтон, в Великобритании неэффективность лечения чаще всего связана не с «неработающими» препаратами, а с трудностями их правильного применения и несвоевременным началом терапии.

Эксперт также опроверг распространенное мнение о связи чесотки с плохой гигиеной. По его словам, частота купания не влияет на риск заражения: клещи хорошо переносят мыло и спиртовые средства. Чесотка передается при кратковременном контакте кожа к коже, а вне тела человека паразиты могут выживать до недели, хотя кожа остается их основной средой обитания.

Ранее были названы неочевидные причины кожного зуда.
 
