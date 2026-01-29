Размер шрифта
Названы дата и место похорон пловца Свечникова

Похороны погибшего в в Турции пловца Свечникова пройдут 31 января
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Похороны российского пловца Николая Свечникова, который погиб во время массового заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле, состоятся в субботу, 31 января. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.

По ее словам, церемония прощания пройдет в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, его нашли в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. 21 числа родители Свечникова сдали ДНК-тест, который подтвердил, что тело принадлежит пловцу.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать пропавшего в Босфоре пловца не смогла добиться получения видео заплыва.
 
