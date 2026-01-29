Перемирие, к которому стремится президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо», – подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства отметил, что предыдущий опыт дипломатических усилий в ходе специальной военной операции показал, что любое перемирие немедленно используется для наращивания вооружений Украины.

«Это делается для того, чтобы дать режиму передышку, снова отлавливать на улицах украинских городов как можно больше людей, использовать их как «пушечное мясо» на передовой, и в целом получить передышку и собрать силы для продолжения войны против России», – пояснил он.

Лавров добавил, что режим Зеленского и его продолжатели по-прежнему властвуют на Украине и используются Западом для постоянного раздражения РФ и создания угроз безопасности.

Ранее Захарова обвинила Зеленского в попытке срыва переговоров с помощью терактов.