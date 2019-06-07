Джулиани решил уйти из команды Трампа

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Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани может покинуть команду юристов американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Examiner.

По его словам, он планирует завершить работу над устранением последствий расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

Он также добавил, что намерен покинуть команду юристов Трампа после этого.

Джулиани подчеркнул, что готов остаться личным адвокатом Трампа, если тот его попросит.

Ранее Джулиани рассказал об ответе Белого дома на доклад по «российскому делу».