13 губернаторов решили уволить на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Правительство Украины утвердило проекты увольнения 13 губернаторов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, кабмин Украины, в частности, утвердил увольнение глав Львовской, Донецкой, Киевской и Черниговской областей.

Как отмечается, шесть из 13 губернаторов сами подали прошение об отставке.

При этом теперь указанные проекты будут переданы на подписание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что четвертый губернатор ушел в отставку на Украине.