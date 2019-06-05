Зеленский нашел «теплого мужика» в Брюсселе

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Украинский лидер Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи, которая состоялась в Брюсселе. Об этом сообщает телеканал «1+1».

Глава государства встретился с различными лидерами ЕС, в том числе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, который, по словам Зеленского, произвел на него хорошее впечатление и с которым они много шутили о «мужском».

«Добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ходе их общения Юнкер пообещал оказать поддержку Украине.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель.