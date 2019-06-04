Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Таким образом Лавров прокомментировал материал The Wall Street Journal об «уходе» российских специалистов из Венесуэлы.

«Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов», — задался вопросом глава МИД России.

По его словам, подобное вызывает вопросы относительно качества советников Трампа.

Он также добавил, что статья WSJ является «фейком».

Ранее Трамп заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе большей части «своих людей» из Венесуэлы.