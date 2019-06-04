Стало известно, сколько часов Зеленский работает в сутки

Первый замглавы администрации украинского президента Сергей Трофимов сказал, что глава страны Владимир Зеленский работает по 15 часов в сутки. Об этом он рассказал «Украинской правде».

По словам Трофимова, Зеленский приезжает на работу раньше всех сотрудников и уходит после 22.00.

«У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас», — добавил Трофимов.

Он отметил, что рано на работу в администрацию также приходит глава аппарата Андрей Богдан. Он с Зеленским здесь тренируется в спортивном зале перед работой.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма».