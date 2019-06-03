«Агент Кремля»: как называли пресс-секретаря Зеленского

Назначенная пресс-секретарем президента Украины Юлия Мендель заявила, что ранее ее называли «агентом Кремля», передает РИА «Новости».

Таким образом она ответила на вопрос о том, как президент Украины Владимир Зеленский намерен выстраивать отношения со СМИ. При этом ей напомнили, что команда бывшего украинского главы Петра Порошенко называла нелояльных журналистов «агентами Кремля».

Пресс-секретарь отметила, что на своей бывшей работе она тоже была «агентом Кремля».

«Я имею ввиду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли агентом Кремля», — пояснила Мендель.

До назначения на пост пресс-секретаря украинского президента Юлия Мендель работала журналистом.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил своего пресс-секретаря.