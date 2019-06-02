МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что война в Донбассе в свою очередь не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, на которую Украина ссылается в своем иске к России.

«Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — заявили в Департаменте информации и печати российского МИДа.

Слушания по делу «Украина против Российской Федерации» состоятся 3-7 июня в Гааге. Киев обвиняет Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. Россия отвергает обвинения украинской стороны.

В 2018 году сообщалось, что Украина передала в суд ООН в Гааге обвинения против России.