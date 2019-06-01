Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с днем рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент решил это сделать по телефону. Он позвонил премьеру Армении и пожелал всего самого хорошего.

Также Путин во время звонка успел поговорить и про некоторые вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

«Обсужден график предстоящих контактов»., — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Пашинян дал победившему во второму туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому рекомендации по поводу общения с Путиным.