Условия участия России в ПАСЕ назвали в Госдуме

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона еще может поучаствовать в сессии Парламентской ассамблеи СЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Слуцкий рассказал, что в настоящее время продолжаются переговоры с представителями политических групп по поводу участия России в ПАСЕ. И, по его словам, с каждым днем увеличивается вероятность принятия конструктивного решения.

Депутат отметил, что российская сторона поедет, если регламентный комитет ПАСЕ и ассамблея сделают все для того, чтобы потом не было никаких санкций в отношении делегаций.

«Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий», — добавил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что постпред назвал условие возвращения РФ в ПАСЕ.