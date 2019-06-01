Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

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Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Москве и Токио не удалось преодолеть разногласия, связанные с вопросами безопасности и некоторыми историческими моментами.

Уточняется, что японская сторона намерена продолжать переговоры по мирному договору в долгосрочной перспективе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Японии в связи с российской военной активностью на Южных Курилах.