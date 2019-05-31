Полный отказ от виз предложила Россия Японии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление глава российского МИДа сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.

Лавров уточнил, что начать переход к безвизовому режиму Россия предлагает с деловых и туристических поездок. Российский министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение этого диалога с японской стороной.

Ранее Лавров назвал «бредом» заявления США о проведении РФ ядерных испытаний.