Полный отказ от виз предложила Россия Японии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Токио перейти на безвизовый режим между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление глава российского МИДа сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
Лавров уточнил, что начать переход к безвизовому режиму Россия предлагает с деловых и туристических поездок. Российский министр подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение этого диалога с японской стороной.
Ранее Лавров назвал «бредом» заявления США о проведении РФ ядерных испытаний.