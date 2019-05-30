Саакашвили открестился от личных конфликтов с обматерившим его Аваковым

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире местного ТВ, что у него не было личных конфликтов с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Саакашвили, у него был «конфликт с системой», в частности, с экс-президентом Украины Петром Порошенко. При этом он подчеркнул, что у него не может быть никаких «ожиданий» от Авакова.

Ранее Аваков обматерил Саакашвили. Также в агентстве напомнили, что Аваков называл планы Саакашвили вернуться на Украину «пиаром за $300».