Пожилую москвичку госпитализировали после ограбления в подъезде дома

В Москве 94-летнюю пенсионерку госпитализировали после ограбления возле лифта в подъезде. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в подъезде жилого дома в 1-м микрорайоне Зеленограда. Злоумышленник выследил пожилую женщину и напал на нее возле лифта. Преступник резко дернул за сумку пенсионерки, пытаясь ее выхватить, и та упала. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

В результате произошедшего пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение. Нанесенный ее здоровью вред оценили как тяжкий. Более точной информации о ее состоянии не поступало.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего мужчину. Сообщается, что его заключили под стражу, а привлечение фигуранта к ответственности находится на контроле у прокуратуры.

Ранее девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге.