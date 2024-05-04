На горе в Ингушетии спасли альпиниста, повредившего ногу во время восхождения

На горе Цейлом в Ингушетии спасли альпиниста, который травмировал ногу во время восхождения и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, десять человек совершали восхождение на гору по тренировочному маршруту, когда альпинист повредил ногу. Обстоятельства получения травмы не уточняются, однако в результате мужчина потерял способность самостоятельно передвигаться — потребовалась помощь МЧС.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб на носилках доставили пострадавшего альпиниста до тренировочной базы. Там мужчину передали медикам.

Вся операция спасения заняла четыре часа. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого турист в шортах и футболке застрял на заснеженном склоне в Сочи, не сумев спуститься вниз. На помощь ему пришли спасатели, восемь часов специалисты добирались до замерзавшего путешественника и помогли ему спуститься.

Ранее российский путешественник получил дулом в живот при попытке подняться на гору в Азии.