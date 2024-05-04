В Армении начался протест против делимитации границы с Азербайджаном

Несколько сотен протестующих против делимитации границы Армении с Азербайджаном начали шествие в армянском селе Киранц и направляются в Ереван. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша страна истекает кровью с севера на юг. Мы направляемся в Ереван, требуя прекратить эту одностороннюю делимитацию, что означает ликвидацию государства», — сообщил архиепископ Баграт.

До этого армянские силовики задержали у села Киранц в Тавуше более 30 человек, которые перекрыли участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации. Жители Киранца проводят акции протеста с 19 апреля, поскольку согласованная между сторонами граница будет проходить через село и несколько домов перейдет под контроль Азербайджана.

Также известно, что протестующие против делимитации границы с Азербайджаном армяне перекрыли тракторами автотрассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области. Сообщается, что блокировка трассы произошла на участке близ города Ехегнадзор, который находится в 130 километрах от Еревана.

19 апреля Ереван заявил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Сообщалось, что делимитация границы Армении с Азербайджаном начнутся в Тавушской области на участке Баганис — Воскепар.

Ранее армянская оппозиция предупредила премьер-министра республики Никола Пашиняна о незаконности территориальных уступок Баку.