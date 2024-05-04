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Стало известно о роли российских огнеметных систем на фронте

Экс-полковник СБУ Стариков: новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб», — заявил он.

Стариков отметил, что от термобарического снаряда невозможно спрятаться на поле боя.

До этого немецкое издание Die Welt написало о том, что в то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва обороны противника — ТОС-3 «Дракон». В публикации отмечается, что каждая пусковая установка огнеметной системы запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Издание утверждает, что ТОС-3 является оружием прорыва, которому не смогут противостоять даже бункеры. Один залп «Дракона» может превратить несколько городских кварталов в руины, утверждают журналисты.

Ранее российские войска разрушили с помощью ТОС-2 сильно укрепленные позиции ВСУ.

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