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Зурабишвили обвинила кабмин Грузии в атаке на Конституцию

Зурабишвили обвинила кабмин в атаке на Конституцию для изменения курса страны

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Shakh Aivazov/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. Об этом глава государства сказала на встрече с послами зарубежных стран, передает «Интерфакс».

По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в ЕС предупредили Грузию о возможности упустить «шанс на евроинтеграцию».

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