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В Литве высоко оценили способность России к адаптации

Глава МО Литвы Касчюнас: Запад недооценил способность России адаптироваться

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия приспособилась к внешнему экономическому давлению западные страны недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации». К такому выводу пришел глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас, чьи слова приводит локальный телеканал LRT.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы», — заявил министр.

По мнению главы ведомства, в условиях авторитарного режима РФ не приходится сильно беспокоиться о социальном благосостоянии своего населения.

Касчюнас утверждает, что США и Европа применили неверный, «западный», подход для понимания риторики России. Он также добавил, что наличие воинского контингента в России в количестве 25 млн человек, делает эту страну «одним из самых опасных противников, которым НАТО предстоит противостоять в самое ближайшие сроки».

Согласно информации главы минобороны, российские власти «понимают только язык силы», следовательно страны Запада должен «выработать систему активной защиты», выстроить более гибкую систему реагирования, увеличить военные расходы и усовершенствовать оборонно-промышленный комплекс.

Некоторое время назад Касчюнас предложил усилить охрану границы с РФ лошадьми.

Ранее кандидат в президенты Литвы заявил, что Россия развалилась бы без Путина.

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