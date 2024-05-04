В Литве высоко оценили способность России к адаптации

Россия приспособилась к внешнему экономическому давлению западные страны недооценили «способность Кремля адаптироваться к ситуации». К такому выводу пришел глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас, чьи слова приводит локальный телеканал LRT.

«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы», — заявил министр.

По мнению главы ведомства, в условиях авторитарного режима РФ не приходится сильно беспокоиться о социальном благосостоянии своего населения.

Касчюнас утверждает, что США и Европа применили неверный, «западный», подход для понимания риторики России. Он также добавил, что наличие воинского контингента в России в количестве 25 млн человек, делает эту страну «одним из самых опасных противников, которым НАТО предстоит противостоять в самое ближайшие сроки».

Согласно информации главы минобороны, российские власти «понимают только язык силы», следовательно страны Запада должен «выработать систему активной защиты», выстроить более гибкую систему реагирования, увеличить военные расходы и усовершенствовать оборонно-промышленный комплекс.

Некоторое время назад Касчюнас предложил усилить охрану границы с РФ лошадьми.

Ранее кандидат в президенты Литвы заявил, что Россия развалилась бы без Путина.