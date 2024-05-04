Экс-командир «Азова» назвал место ожидаемого наступления армии России

Вооруженные силы РФ готовят наступление на фоне ограниченности ресурсов в украинской армии, заявил экс-командир националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) Максим Жорин. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

В России понимают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит ресурсов, поэтому начнут наступление в Харьковской области, сказал Жорин в эфире украинского телемарафона.

При этом «отдельный театр событий» может быть развернут на юге после отвлечения внимания ВСУ под Харьковом, отметил он.

До этого командующий Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум. По его словам, наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

2 мая российская авиация уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T (производство Германия) в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области.

До этого сообщалось, что в Харьковской области увеличат графики отключения электроэнергии с трех до пяти часов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее военный эксперт раскрыл планы России по освобождению Харькова.