Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-командир «Азова» назвал место ожидаемого наступления армии России

Экс-командир «Азова» Жорин: ВС России начнут наступление под Харьковом

close
100%
Reuters

Вооруженные силы РФ готовят наступление на фоне ограниченности ресурсов в украинской армии, заявил экс-командир националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) Максим Жорин. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

В России понимают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит ресурсов, поэтому начнут наступление в Харьковской области, сказал Жорин в эфире украинского телемарафона.

При этом «отдельный театр событий» может быть развернут на юге после отвлечения внимания ВСУ под Харьковом, отметил он.

До этого командующий Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум. По его словам, наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

2 мая российская авиация уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T (производство Германия) в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области.

До этого сообщалось, что в Харьковской области увеличат графики отключения электроэнергии с трех до пяти часов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее военный эксперт раскрыл планы России по освобождению Харькова.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами