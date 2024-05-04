В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Перед взрывом объявляли тревогу в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях Украины.

Это уже второй взрыв в Харькове за сутки. Предыдущий удар по городу подтвердил мэр Игорь Терехов.

До этого «Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе.

Еще в начале марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.