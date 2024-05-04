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На Украине мужчина получил год условно за съемки в TikTok вручения повесток

На Украине блогер получил год условно за съемки в TikTok вручения повесток

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Violeta Santos Moura/Reuters

На Украине мужчина получил один год условного срока за съемки в TikTok сотрудников военкоматов, которые вручали повестки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что прокуратура Украины расценило это как распространение информации о передвижении ВСУ.

«В суде блогер признал свою вину и раскаялся. По его словам, он делал это, потому что хотел стать популярным в ТикТоке. Телефон, которым блогер снимал видео с сотрудниками ТЦК, был конфискован в пользу государства», — следует из сообщения

До этого сообщалось, что в Закарпатской области Украины произошла стрельба у здания военкомата в городе Виноградов. Отмечается, что у там произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками военкомата.

Также сообщалось, что жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье собрались у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и требуют разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные. На опубликованном видео люди кричат «не воруйте людей», и обвиняют полицейских в том, что они «способствуют похищениям», тем самым нарушая данную клятву «защищать народ». Полицейский ответил пришедшим, что место расположения гражданина, о судьбе которого интересуются, уточняется.

Ранее в Закарпатье произошел конфликт со стрельбой у местного военкомата.

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