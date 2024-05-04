Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали превосходство ВС РФ в воздухе

Майор ВСУ Лапин: РФ быстро уничтожает позиции Украины авиабомбами и дронами

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Армия России обладает полным преимуществом над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в воздухе и быстро уничтожает позиции украинских солдат с помощью БПЛА и авиабомб. Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

«У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты… авиабомбы», - отметил он.

По его словам, именно такая тактика применения авиабомб дает российским войскам возможность наступать вглубь украинских позиций.

4 мая минобороны России сообщало, что вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 25 массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно информации ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры республики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, склады хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Ранее российская авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами