На Украине признали превосходство ВС РФ в воздухе

Армия России обладает полным преимуществом над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в воздухе и быстро уничтожает позиции украинских солдат с помощью БПЛА и авиабомб. Об этом в эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

«У русских есть возможность с помощью полного превосходства в воздухе, а это не только FPV-дроны, это самолеты… авиабомбы», - отметил он.

По его словам, именно такая тактика применения авиабомб дает российским войскам возможность наступать вглубь украинских позиций.

4 мая минобороны России сообщало, что вооруженные силы РФ за минувшую неделю нанесли 25 массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно информации ведомства, в результате ударов поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры республики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, склады хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.

Ранее российская авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS.