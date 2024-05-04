В МОК поддержали идею олимпийского перемирия

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Inside the Games заявил, что поддерживает идею заморозки вооруженных конфликтов на период проведения Игр в Париже.

Но, по его словам, данную инициативу МОК не в состоянии выдвинуть единолично.

«Резолюция об олимпийском перемирии исходит из ООН. Но мы пытаемся объединить мир путем спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное существование возможно, несмотря на все конфликты», — заявил Бах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Томас Бах намерен искупаться в Сене перед Олимпийскими играми.