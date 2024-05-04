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Россияне бросились ремонтировать квартиры

Спрос на услуги ремонта квартир в России за год вырос на 19%

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Shutterstock

Россияне стали чаще обращаться к мастерам по ремонту и отделке квартир. За год спрос на этих специалистов в стране взлетел на 19%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

Популярностью у жителей РФ пользуются бригады, предлагающие работу «под ключ». Число подобных заказов по итогам апреля увеличилось на 13% в годовом выражении по России, а по Москве и вовсе подскочило в 2,7 раза.

Среди отдельных услуг наиболее востребованы: монтаж вентиляционных систем (рост спроса на 93% год к году), остекление балконов и установка окон (+43%), укладка плитки (+37%), поклейка обоев (+29%), штукатурные работы (+24%) и укладка полов (+23%).

До этого «Газета.Ru» узнала, когда можно не платить налог при продаже квартиры. Выяснилось, что для этого придется выждать несколько лет.

Ранее россияне описали загородный дом мечты.

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