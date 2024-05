Ученые доказали правдивость некоторых важных событий из Библии

Израильские археологи из Института науки Вейцмана выяснили, что некоторые ключевые события, описанные в Библии, имели место в действительности. Исследование опубликовано в научном журналеProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда смогла точно датировать археологические памятники в Иерусалиме, изучив концентрацию радиоактивного углерода в 103 образцах семян, найденных в отложениях из пяти мест иерусалимского Города Давида, расположенного к югу от Храмовой горы.

Работа выявила новые доказательства того, что Иерусалим был заселен между XII и X веками до нашей эры и что город расширился на запад в IX веке до нашей эры.

Исследователи также нашли свидетельства землетрясения середины VIII века до нашей эры: слой обрушившихся камней и поврежденных строительных материалов, за которым последовал период реконструкции. Это событие упоминается в Библии, но никогда не было точно датировано.

Команда увидела признаки длительного использования некоторых участков после землетрясения и до вавилонского вторжения, что указывает на период относительной экономической и политической стабильности.

Период заселения закончился масштабным пожаром, названным вавилонским разрушением в 586 г. до н. э., который описан как в Библии, так и в нововавилонских записях.

Ученые отметили, что, несмотря на найденные доказательства, они не до конца уверены в точности составленной хронологии, поскольку на некоторых из изученных участков нет признаков описанных выше событий.

